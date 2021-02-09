30-річна принцеса Євгенія народила Єлизаветі ІІ дев'ятого правнука

Її Величність Єлизавета ІІ стала прабабусею вдев'яте. В доньки принца Ендрю, принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка вранці 9-го лютого народився син.

Малюк із вагою в 3 кілограми 660 грамів з'явився на світ о 8:55 у приватній лікарні The Portland Hospital.

Про це повідомляється в Instagram королівської родини Великої Британії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Джек був присутній на пологах дружини. 30-річна породілля та немовля почуваються добре.

Першим фото сина поділилася в мережі і Євгенія. Щоправда, принцеса показала лише крихітну ручку хлопчика. Ім'я дитини поки не повідомили.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Princess Eugenie (@princesseugenie)

Нагадаємо, через кілька місяців королівська сім'я святкуватиме ще одні вродини: дочка принцеси Анни, Зара Тіндел стане мамою втретє.

Як відомо, принц Гаррі та Меган Маркл, на жаль, влітку 2020-го втратили ненародженого малюка.

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