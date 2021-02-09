30-річна принцеса Євгенія народила Єлизаветі ІІ дев'ятого правнука
Її Величність Єлизавета ІІ стала прабабусею вдев'яте. В доньки принца Ендрю, принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка вранці 9-го лютого народився син.
Малюк із вагою в 3 кілограми 660 грамів з'явився на світ о 8:55 у приватній лікарні The Portland Hospital.
Про це повідомляється в Instagram королівської родини Великої Британії.
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Джек був присутній на пологах дружини. 30-річна породілля та немовля почуваються добре.
Першим фото сина поділилася в мережі і Євгенія. Щоправда, принцеса показала лише крихітну ручку хлопчика. Ім'я дитини поки не повідомили.
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Нагадаємо, через кілька місяців королівська сім'я святкуватиме ще одні вродини: дочка принцеси Анни, Зара Тіндел стане мамою втретє.
Як відомо, принц Гаррі та Меган Маркл, на жаль, влітку 2020-го втратили ненародженого малюка.
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