Новий правнук Єлизавети ІІ буде без титулу, зате одержить "королівське" ім'я - ЗМІ

Королівська родина Великої Британії поки не оголосила імені дитини, яку 9-го лютого народила принцеса Євгенія Йоркська.

З'явившись на світ, малюк посів 11-те місце в черзі до престолу. Але, подейкують, титулу йому прабабця Єлизавета ІІ не дасть.

Що ж стосується імені первістка Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, то букмекери вже зробили прогнози.

Про це пише Hello!.

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Принцеса Євгенія подарувала королеві Єлизаветі 9-го правнука фото з instagram принцеси Євгенії йоркської

Припускається, що принцеса утримається від ексцентричних витівок і не назве сина якось на кшталт "Арчі Гаррісон", як це зробили Меган Маркл та принц Гаррі. Натомість малюк отримає якесь із імен, які традиційно "циркулюють" у королівській родині.

Називаються варіанти "Джеймс" та "Артур", а ще "Філіп" - на честь діда Євгенії, з яким принцеса дуже близька.

Як відомо, влітку чоловік королеви святкуватиме свій 100-ий день народження, тож це стало би для нього хорошим подарунком.

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Хай там як, але "принцом Філіпом/Джеймсом/Артуром" хлопчик навряд чи буде.

Як пише The Daily Mail, Євгенія не хоче, щоби її дитина виконувала якусь офіційну роль у королівській сім'ї, тому титулу для малого в Єлизавети не проситиме. Та й сама 30-річна принцеса надалі воліє більше зосередитися на своїй роботі директорки артгалереї та материнстві.

"Євгенія не приховує, що хоче тримати свою дитину якомога подалі від суспільної уваги", - наголосило джерело.

Джек та Євгенія з мамою принцеси, ексдружиною принца Ендрі Сарою Фергюсон

Раніше припускалося, що після того, як принц Гаррі та Меган залишили королівську родину, на Євгенію та її сестру Беатріс ляже більше обов'язків. Але в онучок королеви, схоже, інші плани. За словами інсайдера, по принцесах морально дуже вдарив скандал із їхнім батьком Ендрю та пов'язана з ним увага ЗМІ.

Нагадаємо, кілька місяців тому принцеса Євгенія переїхала до Фрогмор-котеджу, де раніше жили Гаррі з Меган. Але чомусь надовго там не затрималася.

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