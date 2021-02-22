"ЖЕК, ви довбані козли": у квартирі Полякової обвалилася стеля. ВІДЕО
Співачка Оля Полякова, яка ще тиждень тому била на сполох та вимагала, щоби комунальники позбивали бурулі та прибрали сніг із даху, досі не змогла докричатися до ЖЕКу.
Тепер у квартирі зірки на вулиці Інститутській обвалилася стеля.
Цей "Армагедон" та "бомжатник" обурена артистка зняла на відео та продемонструвала в Instagram.
"Діти вранці збиралися в школу, і все це падало їм на голову", - поділилася Полякова.
"Я хочу матюкатися, я хочу говорити матом! Я просила цих сук, просила їх прибирати сніг!", - наголосила зірка.
Зі слів Олі, за таке систематичне недбальство "в цьому довбаному районі" вона сплачує близько 35 тисяч гривень за комунальні послуги. Співачка вточнила, що дім, у якому вона мешкає, відноситься до Державного управління справами (ДУС).
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Нагадаємо, ремонт у своїй оселі, якому тепер настав гаплик, Полякова зробила лише минулої весни.
Як відомо, ще у співачки є заміський будинок. До квартири ж у центрі Києва, яка належить Олі вже дуже давно, родина перебирається на ті місяці, коли дівчатка, Маша та Аліса, відвідують школу.