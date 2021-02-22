"ЖЕК, ви довбані козли": у квартирі Полякової обвалилася стеля. ВІДЕО

Понеділок, 22 лютого 2021, 14:30

Співачка Оля Полякова, яка ще тиждень тому била на сполох та вимагала, щоби комунальники позбивали бурулі та прибрали сніг із даху, досі не змогла докричатися до ЖЕКу.

Тепер у квартирі зірки на вулиці Інститутській обвалилася стеля.

Цей "Армагедон" та "бомжатник" обурена артистка зняла на відео та продемонструвала в Instagram.

 
Уранці в квартирі Олі обвалилася мокра стеля

"Діти вранці збиралися в школу, і все це падало їм на голову", - поділилася Полякова.

 
Полякова шокована тим, що сталося, і не стала добирати слів. Її можна зрозуміти (

"Я хочу матюкатися, я хочу говорити матом! Я просила цих сук, просила їх прибирати сніг!", - наголосила зірка.

 

Зі слів Олі, за таке систематичне недбальство "в цьому довбаному районі" вона сплачує близько 35 тисяч гривень за комунальні послуги. Співачка вточнила, що дім, у якому вона мешкає, відноситься до Державного управління справами (ДУС). 

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Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Нагадаємо, ремонт у своїй оселі, якому тепер настав гаплик, Полякова зробила лише минулої весни. 

Як відомо, ще у співачки є заміський будинок. До квартири ж у центрі Києва, яка належить Олі вже дуже давно, родина перебирається на ті місяці, коли дівчатка, Маша та Аліса, відвідують школу.


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