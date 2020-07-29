Полякова показалася на дачі в бікіні та назвала довжину своїх ніг

Співачку Олю Полякову давно називають володаркою найдовших ніг в українському шоубізі. І, можливо, це так і є.

Артистка виклала чергове фото в купальнику, яке зробила у себе на дачі. І в коментарях хтось запитав про довжину її ніг.

126 сантиметрів – відповіла Оля. І пішла робити кабачкову ікру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram На даче! Пошла готовить кабачковую икру!)))) Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 28 Июл 2020 в 9:43 PDT

До речі, нещодавно Полякова показувала попу для приваблення лайків.

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