Полякова показалася на дачі в бікіні та назвала довжину своїх ніг
29 липня 2020, 09:52
Співачку Олю Полякову давно називають володаркою найдовших ніг в українському шоубізі. І, можливо, це так і є.
Артистка виклала чергове фото в купальнику, яке зробила у себе на дачі. І в коментарях хтось запитав про довжину її ніг.
126 сантиметрів – відповіла Оля. І пішла робити кабачкову ікру.
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До речі, нещодавно Полякова показувала попу для приваблення лайків.
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