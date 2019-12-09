Бути Бейонсе: співачка розказала про стрес, красу та відмову від супергеройства

Американська співачка Бейонсе стала героїнею січневого номеру британського Elle.

Для інтерв'ю "Бути Бейонсе" вона відповіла на питання, які інтернет-користувачі ставили їй у соцмережах та електронною поштою: про красу, здоров'я, материнство, творчість та її бренд одягу Ivy Park.

Бейонсе з'явилася на обкладинці британського глянцю

Зі слів 38-річної Бейонсе, гіркі життєві уроки змусили її почати шукати глибший сенс у тому, що з нею траплялося, та переосмислити, що є успіхом.

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"Я засвоїла, що біль і втрата - це насправді дарунок. Викидні навчили мене, що я мушу стати матір'ю самій собі, перш ніж зможу стати нею для когось іншого. Потім у мене народилася Блю, і пошук своєї цілі став набагато глибшим. Я померла і відродилася в моїх стосунках, і пошук себе став іще інтенсивнішим", - поділилася вона.

"Бути "номером один" перестало бути моїм пріоритетом. Моя справжня перемога - це створювати мистецтво та спадок, який житиме задовго після мене", - додала Бейонсе.

Випробування зробили співачку мудрішою

Зараз найбільший стрес у житті багатодітної зірки - це намагання підтримувати баланс між роботою та життям.

"Старатися бути присутньою в житті дітей - відвозити Блю до школи, водити Румі та Сера на їхні заняття, знаходити час на вечірні побачення з моїм чоловіком, бути вдома до вечері з родиною - усе це одночасно з керуванням компанією, буває непросто. Жонглювання всіма цими ролями може бути стресовим, та я гадаю, це життя кожної мами, яка працює", - зазначила Бей.

Старшій доньці Бей 7 років, двійнятам - 2

Водночас співачка навчилася не забувати дбати про себе та слухати своє тіло.

"Багато хто з нас зростав, спостерігаючи, як наші батьки поводяться так, ніби вони супергерої. Більшість жінок привчені ігнорувати симптоми і просто "триматися", зосереджуватися на тому, щоби спершу подбати про всіх інших, а потім про себе. Я більше не належу до таких людей", - запевнила вона.

"Після своєї тяжкої вагітності я взяла рік на те, щоби зайнятися своїм здоров'ям. Я вивчала інформацію щодо гомеопатичних препаратів. Я не просто беру і застосовую якийсь рецепт на своєму тілі. Моя дієта важлива, і я використовую такі методи, як акупунктура, медитація, візуалізація та дихальні вправи", - розказала вона.

Бейонсе більше не бажає бути супергероїнею, яка не жаліє себе

По-іншому Бейонсе ставиться тепер і до своєї ваги. А думка критиків її фігури зірці по цимбалах.

"Якби хтось сказав мені 15 років тому, що моє тіло перенесе стільки змін та коливань ваги, і що я почуватимуся жіночнішою та впевненішою, маючи пишніші форми, я би не повірила. Але діти і зрілість навчили мене цінувати себе поза зовнішнім виглядом і справді зрозуміти, що я - більш ніж достатня, незалежно від того, на якій я стадії мого життя. Ср...ти на це - це точка найбільшої свободи. А ще усвідомлювати, що краса - це дещо таке, чого не можна побачити", - сказала вона.

Нагадаємо, кілька років тому шлюб Бейонсе та Jay-Z мало не розпався. Репер зрадив свою зіркову дружину.

Фото з Instagram та сайту Elle UK, з фотоблогу Бейонсе

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