Еліна Світоліна заручилася з колегою

Неділя, 4 квітня 2021, 08:38

26-річна тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини зі своїм бойфрендом - французьким тенісистом Гаелем Монфісом. 

Цікаво, що перед тим пара оголошувала про перерву у стосунках та навіть видаляла свій спільний Instagram. 

І ось кілька днів тому спортсмени відновили свою сторінку та повідомили про заручини. 

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Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

 
Така обручка від Graff коштувала Гаелю чимало 

Нагадаємо, у влітку 2019-го Світоліна з Гаелем разом були в Києві. 


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