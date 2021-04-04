Еліна Світоліна заручилася з колегою
Неділя, 4 квітня 2021, 08:38
26-річна тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини зі своїм бойфрендом - французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
Цікаво, що перед тим пара оголошувала про перерву у стосунках та навіть видаляла свій спільний Instagram.
І ось кілька днів тому спортсмени відновили свою сторінку та повідомили про заручини.
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Нагадаємо, у влітку 2019-го Світоліна з Гаелем разом були в Києві.
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