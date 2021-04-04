Еліна Світоліна заручилася з колегою

26-річна тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини зі своїм бойфрендом - французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Цікаво, що перед тим пара оголошувала про перерву у стосунках та навіть видаляла свій спільний Instagram.

І ось кілька днів тому спортсмени відновили свою сторінку та повідомили про заручини.

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Така обручка від Graff коштувала Гаелю чимало

Нагадаємо, у влітку 2019-го Світоліна з Гаелем разом були в Києві.