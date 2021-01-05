"Куди зникли цицьки": Тодоренко пояснила трансформацію своєї фігури

Телеведуча та співачка Регіна Тодоренко вирішила задовольнити цікавість шанувальників, спантеличених останніми фото в її Instagram. Так, їм справді не здалося: 30-річна зірка більше не є власницею грудей 3-го розміру.

"Куди зникли цицьки" - цю важливу тему Регіна вирішила обговорити в соцмережі.

Регіна вирішила розповісти, де ж ділися її груди фото з instagram тодоренко

"Поговоримо про мої груди? Судячи зо всього, судячи з коментарів до попереднього допису, багатьох сильно зацікаволо зникнення моїх грудей. Мерщій дзвоніть у Бюро розшуків! Можливо, груди викрали іншопланетяни!", - пожартувала артистка.

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А так Тодоренко виглядала на початку 2019-го року

"Так, любі мої, так трапляється, коли стрімко втрачаєш вагу. Розказати, як я схудла на 20 кілограмів, і куди зникли груди 3-го розміру?", - додала вона.

Іще Тодоренко вирішила поділитися особистим материнським досвідом. Виявляється, те, що їхній зі співаком Владом Топаловим первісток Майкл спав разом із ними до 9 місяців, бо так їй було зручніше годувати його грудьми. І це стало випробуванням для стосунків подружжя.

"Поступово ми почали віддалятися одне від одного, оскільки весь мій вільний час займала дитина. Я навіть на якийсь період часу геть забула про існування чоловіка", - зізналася Регіна.

Синові Тодоренко і Топалова вже 2 роки

На думку жінки, такий протест малюка, який, на щастя, зрештою все ж звик до свого ліжечка, став "театральним дзвінком" до наступного акту їхнього з Владом подружнього життя.

"Ми знову згадали, як цінно засинати в обіймах одне одного, а не в момент чергового годування грудьми маленької людинки. Перший рік життя з малюком - це пречудова перевірка на стресостійкість та міцність стосунків", - зазначила зірка.

Для порівняння ще одне фото 2019-го року

Нагадаємо, Майклові вже два рочки. За вагітність Регіна набрала 18 кілограмів та незабаром після пологів рішуче почала працювати над поверненням до колишньої фізичнї форми.

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