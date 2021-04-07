Камалія насмішила кумедним фото зі щасливим Захуром

Співачка Камалія у мережі привітала зі Всесвітнім днем щасливого чоловіка, поділившись фото зі своїм коханим Мохаммадом Захуром.

Щоправда, щасливим його вираз обличчя важко назвати.

Оце привітала так привітала )

А ще зірка днями запостила романтичне відео, на якому танцює з Захуром та співає.

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Нагадаємо, в родині Камалії панує матріархат, а чоловік вважає її діамантом, для якого він лише створює оправу.

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