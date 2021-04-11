Седокова у фруктовому купальнику похизувалася грудьми та розумінням іноземних мов

Співачка Ганна Седокова має корисне хобі - вивчення іноземних мов. Про свою мрію та успіхи вона розказала в Instagram, показавши принагідно й гарну себе у купальнику.

"У мене є мрія. Розуміти всі мови світу. Як мінімум іспанську, французьку, італійську, китайську, португальську та, звісно, латиську. Найнезрозумілішу для мене. Я не можу читати листування чоловіка. Ну можу, просто це багатоходівка. Ніколи не читайте, це я жартую так. Якщо інформація повинна до вас прийти, то вона прийде до вас іншим способом", - поділилася дружина Яніса Тімми.

Аня мріє стати поліглотом фото з instagram седокової

"Але! Я можу перекласти будь-яку мову, але розумію поки англійську, сербську трохи, іспанську і, звісно, українську та російську", - похвалилася вона.

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Зараз, зі слів Седокової, вона посилено вчить іспанську, адже хоче стати однією з 548 мільйонів людей у світі, які нею володіють.

Нагадаємо, раніше Аня розказувала, що в її житті нема ані дня, щоби вона не навчалася. Наприклад, торік вона записалася на онлайн-курс Гарвардського університету.

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