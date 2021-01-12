"Ви вівці": Седокова насварила підписників через доньку та пригрозила лишити в минулому "відкриту Аню"

Співачка Ганна Седокова гнівно звернулася до своїх фолловерів у Instagram. І хоча свій допис вона проілюструвала черговим пікантним фото з чоловіком Янісом, у майбутньому пригрозила стати значно менш відвертою.

Причина, як пояснила Аня, в тому, що "вівці", яких провокують ЗМІ, миють кісточки в мережі не лише їй, а і її дітям. І останніх це ранить.

Седокова шкодує, що буває надто щирою і відвертою зі своїми підписниками фото з instagram седокової

"...Я звикла, що мене обговорюють. Але не моїх дітей. Учора, перебуваючи за тисячі кілометрів, я побачила свою засмучену дитину в сторіз. Котра щиро не розуміла, чому її в 16 років обговорюють дорослі тьоті та дяді і насміхаються через смерть її батька", - обурилася Седокова, маючи на увазі свою старшу дочку Аліну від футболіста Валентина Белькевича.

"Друге питання, навіщо на це провокують журналісти, знаючи, що натовп овець одним словом можна повести у потрібному напрямку. І так. Ви вівці. Ті, хто обговорює в коментарях дітей. І вас обовязково з'їсть за це ваша карма", - пообіцяла зірка.

Днями Аня писала про те, що поважає кордони своїх дітей, але не намагається бути їм подружкою. Зірка планує, що у 18-років "пташенятко" Аліна випурхне з гніздечка

Ганна зазначила, що в цьому є й частка її провини. Адже їй хотілося ділитися своїм досвідом виховання дітей, сподіваючись, що він комусь допоможе і зробить когось щасливішим. Але ця надія "боляче вдарила по її власній дитині".

"І так більше не буде. Я люблю Instagram. Але я не дозволю йому руйнувати моє життя. Та відкрита Аня буде поступово лишатися в минулому. Я працюю над цим. Мої діти та мій чоловік посміхатимуться з красивих професійних фото, як це, і Instagram стане більше частиною мого робочого життя і менше особистого", - пояснила Седокова.

Співачка розгнівалася через те, що в мережі обговорюють її 16-річну дочку

Артистка зазначила, що зараз їй нічим не хочеться дітилися, надто з людьми, які просто "проходили повз".

Нагадаємо, Седокова неодноразово розказувала про те, яким нещасливим був її шлюб із Белькевичем, як вона терпіла зради та аб'юз. Але Аня підкреслювала: вона докладає всіх зусиль, щоби в Аліни формувався позитивний образ покійного тата, який її дуже любив.

Як відомо, в співачки також є 9-річна донька Моніка, котру через суд забрав до себе жити в США її батько, і 3-річний син Гектор.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Я більше так не можу": запухла від сліз Седокова пожалілася на булінг у мережі

Седокова: Я більше не хочу веселити тих, хто бачить у мені лише цицьки і дупу