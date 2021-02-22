Седокова в обтислому вбранні пояснила, що перетворює шикарну жінку на "портову хвойду"

Співачка Ганна Седокова, яка відкрила для себе нову соцмережу Clubhouse, поквапилася поділитися "інсайтами", які отримала під час бесід на важливі жіночі теми.

Про те, чому сильним дівчаткам можна та навіть треба бути й слабкими, навіщо дивитися на свого мужчину знизу вгору, і чому не гріх інколи показатися йому "в шмарклях", зірка написала в Instagram.

Седокова тепер ділитиметься жіночою мудрістю ще в одній соцмережі

А ще Аня пояснила, чому жінкам не варто захоплюватися алкоголем.

"Через півтори години та 5 койтейлів будь-яка шикарна жінка у діамантах може перетворитися на портову хвойду", - попередила Седокова.

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Нагадаємо, у стосунках зі своїм чинним чоловіком Янісом Тіммою співачка якраз є "слабкою дівчинкою".

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