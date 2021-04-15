Набряки, целюліт і весь час кортить їсти: Квіткова чесно розказала, як протікає її вагітність

Переможниця "Холостяка" Дарія Квіткова, котра готується народити первістка тепер уже екс-"холостяку" Микиті Добриніну, вирішила чесно розказати, що відбувається зараз із її тілом на 27-му тижні.

Схоже, вагітність у Даші не суперлегка, але майбутня мама налаштована оптимістично та запевняє, що почувається прекрасно.

Добринін та Квіткова насолоджуються відпочинком удвох у Дубаї. Поки ще мають таку можливість

Про це Квіткова, яка нині відпочиває з Добриніним у ОАЕ, написала у Instagram.

"У нас росте дуже активний малий, бо дискотеки мамі влаштовує постійно", - заявила Даша.

Попри те, що целюліт Даші можна побачити хіба що з лупою, її позиція дуже правильна

Зі слів молодиці, в неї "до огиди" загострилося сприйняття всіх запахів, але, разом із цим, весь час кортить їсти.

"Постійно мучить печія, особливо коли я лежу. Вже пробувала все, нічого не допомагає, тому просто перечікую ) Набряки - це 🥴, хоч малюнки на тілі малюй. Багато плаваю, хоча тримати себе на воді тяжко вже, п'ю препарат від набряків, який призначив лікар", - поділилася вона.

"Щодня намагаюся ходити по 5-7 кілометрів. Просто прогулюючись і без поспіху. В цілому, політ чудовий. До болів у спині звикла, я не жаліюся", - додала Квіткова.

Тиждень тому Квіткова хвалилася, що в ній "69 кіло любові". Зараз, мабуть, любові ще більше

Нагадаємо, Добринін вирішив порадувати дружину шикарним подарунком за народження сина заздалігідь, не чекаючи пологів.

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