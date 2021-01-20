"Примножили наше кохання": Квіткова чекає на первістка від Добриніна. ФОТО
Середа, 20 січня 2021, 11:12
Улюблена багатьма телепарочка, зірки "Холостяка" Даша Квіткова та Микита Добринін стануть батьками. Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram, опублікувавши ніжне фото з Мальдів.
"Чотири з половиною місяці тому примножили наше кохання", - написала Даша.
"Наша величезна радість та маленьке диво", - поділився Микита.
Нагадаємо, у грудні і Квіткова, і Добринін перехворіли на COVID-19.
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