"Психує і йде кудись": вагітна Квіткова розказала про вибуховий характер Добриніна

Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова зізналася, що їй у чоловіки дістався власник не найлегшої вдачі. Микита Добринін - людина "вибухова", але, водночас, і надзвичайно турботлива.

Наприклад, на честь народження первістка Микита заздалегідь зробив коханій подарунок - автомобіль.

Про це Даша розказала "Зірковому шляху".

Через кілька місяців Даша народить Микиті первістка. Але подарунок отримає раніше фото з instagram добриніна

"Микита виконує всі забаганки. Намагаюся не дуже вередувати. Тому що я розумію, що мені ще з чоловіком жити все життя, вагітність закінчиться, він відіграється", - пожартувала Квіткова, яка зараз перебуває на п'ятому місяці.

Жінка визнає, що без сварок у їхній сімї все ж не обходиться.

"У Микити такий вибуховий характер, він набагато жорсткіше, ніж я. І коли ми сваримося, він грубуватий навіть. І він, щоб ще гірше не зробити, буває просто так психує і йде кудись", - пояснила вона.

Утім, на щастя, йде Добринін ненадовго і одразу ж пише дружині смс із вибаченнями.

Квіткова старається не вередувати, а Добринін - не сваритися

Подаровану Микитою машину Даша поки не отримала, але встигне ще до народження малюка.

"Вона готується спеціально на замовлення, тому що я хотіла бежевий салон, підігрів керма і всякі штучки. Десь в квітні чекаємо", - поділилася вона.

Як відомо, в травні Добринін із Квітковою святкуватимуть першу річницю свого одруження. А в серпні, якщо забажають, і річницю весілля.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Сплячий Добринін припав до вагітного животика Квіткової, а вона знялася у сексі-спідньому