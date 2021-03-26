"Психує і йде кудись": вагітна Квіткова розказала про вибуховий характер Добриніна
Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова зізналася, що їй у чоловіки дістався власник не найлегшої вдачі. Микита Добринін - людина "вибухова", але, водночас, і надзвичайно турботлива.
Наприклад, на честь народження первістка Микита заздалегідь зробив коханій подарунок - автомобіль.
Про це Даша розказала "Зірковому шляху".
"Микита виконує всі забаганки. Намагаюся не дуже вередувати. Тому що я розумію, що мені ще з чоловіком жити все життя, вагітність закінчиться, він відіграється", - пожартувала Квіткова, яка зараз перебуває на п'ятому місяці.
Жінка визнає, що без сварок у їхній сімї все ж не обходиться.
"У Микити такий вибуховий характер, він набагато жорсткіше, ніж я. І коли ми сваримося, він грубуватий навіть. І він, щоб ще гірше не зробити, буває просто так психує і йде кудись", - пояснила вона.
Утім, на щастя, йде Добринін ненадовго і одразу ж пише дружині смс із вибаченнями.
Подаровану Микитою машину Даша поки не отримала, але встигне ще до народження малюка.
"Вона готується спеціально на замовлення, тому що я хотіла бежевий салон, підігрів керма і всякі штучки. Десь в квітні чекаємо", - поділилася вона.
Як відомо, в травні Добринін із Квітковою святкуватимуть першу річницю свого одруження. А в серпні, якщо забажають, і річницю весілля.
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