Сплячий Добринін припав до вагітного животика Квіткової, а вона знялася у сексі-спідньому
Майбутні батьки Микита Добринін і Дарія Квіткова насолоджується своїм станом та очікуванням на малюка. Вони вже дізналися стать первістка і зробили спільну чуттєву фотосесію.
І, звісно ж, кожною приємною подією блогери діляться зі своїми підписниками.
Так, кілька днів тому фанати разом із Добриніним та Квітковою дізналися, що в них народиться хлопчик.
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А ще Микита і Даша поділилися кадрами з бекстейджу своєї зйомки.
Зараз майбутні батьки відпочивають у Єгипті та діляться милими фото, але не з пляжу.
Нагадаємо, Добринін і Квіткова побралися у травні минулого року, а потім в серпні відгуляли пишне весілля.
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