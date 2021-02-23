Сплячий Добринін припав до вагітного животика Квіткової, а вона знялася у сексі-спідньому

Майбутні батьки Микита Добринін і Дарія Квіткова насолоджується своїм станом та очікуванням на малюка. Вони вже дізналися стать первістка і зробили спільну чуттєву фотосесію.

І, звісно ж, кожною приємною подією блогери діляться зі своїми підписниками.

Так, кілька днів тому фанати разом із Добриніним та Квітковою дізналися, що в них народиться хлопчик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НИКИТА ДОБРЫНИН (@nikitadobrynin)

А ще Микита і Даша поділилися кадрами з бекстейджу своєї зйомки.

"Вдячний богу за кожен день поряд із тобою", - підписав це фото телеведучий

"З кожним днем мене накриває неймовірне почуття. Така божевільна легкість, коли усмішка не сходить з твого обличчя, натхнення ллється через край, заряд сил і відчуття, ніби я ніколи ще не була настільки щаслива", - зізналася Даша

Зараз майбутні батьки відпочивають у Єгипті та діляться милими фото, але не з пляжу.

Фоловери пари оцінили мімімішність цієї картинки

Нагадаємо, Добринін і Квіткова побралися у травні минулого року, а потім в серпні відгуляли пишне весілля.

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