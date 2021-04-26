Вакарчук замилував мережу рідкісним ФОТО коханої дружини
Понеділок, 26 квітня 2021, 15:00
Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, котрий воліє не світити своє особисте життя в мережі, зробив виняток із нагоди дня народження дружини Лялі Фонарьової.
Ніжне фото він запостив у Instagram.
"Ось і весна настала!", - коротко підписав музикант.
Нагадаємо, Славко вважає, що без коханої жінки поруч неможлива гармонія у житті.
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