Вакарчук замилував мережу рідкісним ФОТО коханої дружини

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, котрий воліє не світити своє особисте життя в мережі, зробив виняток із нагоди дня народження дружини Лялі Фонарьової.

Ніжне фото він запостив у Instagram.

Ляля Фонарьова - дружина і муза Вакарчука фото з instagram

"Ось і весна настала!", - коротко підписав музикант.

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Нагадаємо, Славко вважає, що без коханої жінки поруч неможлива гармонія у житті.

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