Акторка Ребел Вілсон показала себе в спідньому після втрати майже 30 кіло. ФОТО

Австралійська акторка Ребел Вілсон продемонструвала приголомшливі зміни, що відбулися з її тілом. 41-річна зірка, якій вдалося схуднути на понад 27 кіло, знялася в спідньому для Instagram.

Струнку себе 41-річна Ребел запостила у сторіз.

Ребел Вілсон скинула понад 27 кіло фото з instagram вілсон

Як пише Woman's Health, такого суперрезультату Вілсон досягла, рішучо проголосивши 2020-й "роком здоров'я". Акторчиною метою було важити 75 кіло, і їй це таки вдалося.

Актриса підкреслювала, що робить це не для того, щоби бути худою чи влізти в якусь сукню, а заради здоров'я

Ребел займалася спортом під керівництвом тренера, а харчувалася за так званим "методом Маєра". Як розказувала зірка People, для неї розробили високопротеїновий раціон, що далося їй дещо складно, адже вона не звикла їсти багато м'яса.

А колись Вілсон була пампушкою

Нагадаємо, вражаючі результати схуднення в останні роки демонструє й співачка Адель.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Вродлива і все одно товста": Lizzo відповіла на критику через схуднення й показалася в трусах та без

Келлі Озборн зізналася, що схудла на 38,5 кіло завдяки операції зі зменшення шлунку

"До схуднення я важила 110 кіло": ексдружина Петросяна розказала, як, плюючись, скинула вагу