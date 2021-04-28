Акторка Ребел Вілсон показала себе в спідньому після втрати майже 30 кіло. ФОТО
Австралійська акторка Ребел Вілсон продемонструвала приголомшливі зміни, що відбулися з її тілом. 41-річна зірка, якій вдалося схуднути на понад 27 кіло, знялася в спідньому для Instagram.
Струнку себе 41-річна Ребел запостила у сторіз.
Як пише Woman's Health, такого суперрезультату Вілсон досягла, рішучо проголосивши 2020-й "роком здоров'я". Акторчиною метою було важити 75 кіло, і їй це таки вдалося.
Ребел займалася спортом під керівництвом тренера, а харчувалася за так званим "методом Маєра". Як розказувала зірка People, для неї розробили високопротеїновий раціон, що далося їй дещо складно, адже вона не звикла їсти багато м'яса.
Нагадаємо, вражаючі результати схуднення в останні роки демонструє й співачка Адель.
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