"Вродлива і все одно товста": Lizzo відповіла на критику через схуднення й показалася в трусах та без

Американська реперка Lizzo, яка суттєво схудла лише за 10 днів, стала об'єктом критики в мережі. Ікону бодіпозитиву звинуватили в тім, що вона зайнялася небезпечною пропагандою "культури дієт".

Lizzo відповіла на ці закиди в Instagram. Артистка запостила фото себе в самих трусиках та відео, в якому провела детальну "екскурсію" по своєму тілі.

Lizzo у спідньому та голяка відповіла своїм критикам

Реперка закликала всіх любити свої тіла та пишатися ними. Так, як любить та пишається своїм вона.

"Я піддала своє тіло детоксу, і я все одно товста. Я люблю своє тіло, і я все одно товста. Я вродлива, і я все одно товста. Одне не виключає інше. Люди, які дивляться на мене, будь ласка, не мордуйте себе голодом. Я не мордувала себе голодом. Я годувала себе зеленими овочами, водою, фруктами, протеїном та сонячним світлом", - наголосила Lizzo.

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"Ви не повинні робити те саме, щоби бути красивими чи здоровими. Це був мій шлях. Ви можете жити по-своєму. Пам'ятайте, хто би що не казав чи не робив. Робіть зі своїм тілом те, що хочеться вам", - додала співачка.

Нагадаємо, чоловікам, які критикують пишних жінок, Lizzo порадила уявити, як було б, якби їх самих соромили за замалі члени.

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