Alyona alyona потроллила Гордона спортивним луком. ФОТО

Четвер, 29 квітня 2021, 10:28

Реперка alyona alyona продовжує свою провокаційну серію фотопародій на зірок, і цього разу її "жертвою" став журналіст Дмитро Гордон.

Артистка відтворила його спортивний лук, який нещодавно став інтернет-хітом. 

 
Серія фотопародій присвячена новому альбомові alyona alyona "Галас"
фото з instagram alyona alyona 

Нагадаємо, хвилю обурення в мережі викликала світлина, де Олена, скопіювавши свою американську колегу Lizzo, знялася голяка у прапорі України

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Новий "Лисий з Brazzers": Гордон став порно-мемом


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів