Alyona alyona потроллила Гордона спортивним луком. ФОТО
Четвер, 29 квітня 2021, 10:28
Реперка alyona alyona продовжує свою провокаційну серію фотопародій на зірок, і цього разу її "жертвою" став журналіст Дмитро Гордон.
Артистка відтворила його спортивний лук, який нещодавно став інтернет-хітом.
Нагадаємо, хвилю обурення в мережі викликала світлина, де Олена, скопіювавши свою американську колегу Lizzo, знялася голяка у прапорі України.
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