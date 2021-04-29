Alyona alyona потроллила Гордона спортивним луком. ФОТО

Реперка alyona alyona продовжує свою провокаційну серію фотопародій на зірок, і цього разу її "жертвою" став журналіст Дмитро Гордон.

Артистка відтворила його спортивний лук, який нещодавно став інтернет-хітом.

Серія фотопародій присвячена новому альбомові alyona alyona "Галас" фото з instagram alyona alyona

Нагадаємо, хвилю обурення в мережі викликала світлина, де Олена, скопіювавши свою американську колегу Lizzo, знялася голяка у прапорі України.

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