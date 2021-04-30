Модель Григор’єва в купальнику розказала, як їсти солодке без шкоди для фігури
34-річна модель Алла Григор’єва-Бейліна запевняє, що секрет її стрункості не в обмеженнях раціону, а в правильному підході до їжі.
Білявка, яка постійно ділиться порадами щодо харчування і тренувань, розказала, як їй вдається їсти солодке і не гладшати при цьому.
Задля ілюстрації своїх слів модель показалася в купальнику на кіпрському відпочинку.
Алла почала з того, що їй ніколи не вірять, коли вона каже, що їсть і мучне, і солодке. Але вона наголошує, що справа не в тому, їж ти "заборонені" продукти чи ні, а в тому, скільки ти їх їж.
"Існує такий принцип - 80/20, який можна поширити на всі сфери життя, і застосувати до ваших стосунків з їжею теж. Суть в тому, що 80% вашого раціону повинні займати корисні продукти, з яких організм отримає енергію і потрібну кількість мікроелементів", - зазначила Григор’єва.
"Але інші 20% ви спокійно можете зайняти шоколадом і улюбленими десертами, або просто не найкориснішою їжею. Віддати цим 20% весь час в один день або розподілити на тиждень - робіть так, як комфортно вам. Від такої кількості ваша вага і фігура не постраждають, але нервова система буде в порядку", - запевняє модель.
"Не забороняйте собі нічого без особливої потреби і медичних показань. Обмеження призводять до короткочасного результату і подальшого зриву, а отже - повернення скинутих кілограмів. Виходить замкнуте коло, по якому деякі бігають все життя", - зауважила красуня.
"А потрібно всього тільки не накидатися на солодке, а їсти потроху, максимально насолоджуючись смаком і розтягуючи задоволення, в мозок надійде сигнал, тіло заспокоїться і не буде істерично просити вкинуть в нього цукру", - зазначила Алла.
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