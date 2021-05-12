"Дізналася зі ЗМІ": дружина DZIDZIO розказала про їхнє розлучення та поділ майна
Співак Михайло Хома, він же DziDzio нещодавно повідомив про розлучення зі своєю дружиною Ярославою (Slavia). Виявляється, жінка не знала про плани артиста оголосити про це ЗМІ, як і про те, що він навіть уже розпочав шлюборозлучний процес.
Про своє життя з Дзідзьо, про плани щодо дітей, яким не судилося здійснитися, і про те, як пара ділитиме майно, Ярослава розказала в програмі "Викриття".
"Це одна з причин, це ще раз підтвердило, що ми нарізно. Сім'я - це "ми" для мене, і ми маємо разом обговорювати ці моменти", - прокоментувала Ярослава несподівані для себе одкровення Михайла Каті Осадчій.
Зі слів жінки, вони з Михайлом повинні були разом подавати заяву про розлучення. Але зі ЗМІ вона взнала, що засідання вже відбулося. Ярослава зізналася, що була ошелешена, адже жодної повістки вона не отримувала.
"Я рoзчарувалася в сім'ї, саме в нашій сім'ї, тому що в мене по факту її й так не було. Думаю, мене зараз ніхто не зможе звинуватити в тому, що я недочекала, недотерпіла, чогось недоробила. Бо я зробила все що можу, моя совість чиста", - зазначила вона.
Як пояснила Ярослава, всім займається адвокат чоловіка. Розподіл майна відбуватиметься вже після розлучення, одначе жінка вточнила, що гроші вкладені в творчість Михайла. Наразі співак орендує для дружини квартиру, а їздить вона на 10-річному авті Lexus, яке він на неї переоформив раніше.
"Я знаю, що він порядний чоловік, знаю, що він мене не образить", - підкреслила вона.
Як розказала Ярослава, за багато років спільного життя Михайло так і не дозрів до дітей. Хоча вони з ним уже навіть вибрали ім'я для первістка - Оскар.
"Я розуміла, що Михайло напрацюється, і йому захочеться дітей, то я чекала момент, коли він сам захоче, коли він сам попросить, коли це буде вчасно. Моє життя перетворилося в чекання", - зізналася жінка.
Не підтримував Дзідзьо й кар'єрних прагнень дружини.
"Він говорив: "Я хочу бути спокійний, хочу, щоб ти була вдома...Якщо ти станеш зіркою, ти мене кинеш", - пригадала вона.
Зі слів Ярослави, про те, що в її шлюбі не все гаразд, її ще деякий час попереджала мама, хоч вона й любить свого зятя мов рідну дитину.
"Це неправильно. Я би хотіла для тебе чогось кращого, щоби якийсь спокій був... Я бачу, що ти не знаходиш собі місця біля того чоловіка. Що ти його боїшся", - навела її слова Ярослава.
У самої дружини Дзідзьо були підозри, що в артиста може бути інша. Зокрема Ярославу тривожили пізні дзвінки та повідомлення, які він отримував. Хай там як, але зі шлюбу зі співаком вона винесла важливий урок.
"Не потрібно розчинятися в чоловікові, не потрібно слідкувати за ним, потрібно слідкувати за собою і займатися улюбленою справою", - підкреслила жінка.
Дружина DziDzio зізналася, що їй нелегко буде наважитися на нові стосунки, і вона не шукатиме нового чоловіка через Tinder. Але точно знає, яким він має бути.
"Я хочу, щоби це була людина з добрим серцем, з теплотою такою душевною, з цими обіймами, поцілунками, щоб чоловік мною гордився, щоби він хотів мене показувати всім, щоби він мною просто гордився. І такому чоловікові я готова просто небо прихилити", - запевнила вона.
Нагадаємо, нещодавно про розлучення оголосила ще одна, здавалося би, зразкова зіркова пара: Олексій "Позитив" Завгородній та його дружина Анна.
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