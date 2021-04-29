"Голова все розуміє, а серце – ні": дружина Позитива розповіла, як вони дійшли до розлучення

Ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній нещодавно прокоментував своє розлучення з дружиною Анною, зізнавшись, що складнішого року в його житті ще не було.

Тепер же своїми почуттями поділилася й вона.

Глибокий та зворушливий монолог про те, як тяжко їй далося рішення про розрив із Олексієм, і про надію, з якою вона робить цей крок уперед, Андрійчук-Завгородня записала для реалітішоу своєї подруги Насті Каменських.

"... Я набралася сил прийняти дуже важливе рішення. Я довго носила це в собі, переживала, було складно це прийняти, і тому я мовчала. Було дуже боляче, що закінчився важливий етап мого життя тривалістю в 13 років. Із юності крок за кроком ми разом ішли в доросле життя. Те, хто ми сьогодні, це відбиток взаємного кохання та підтримки", - зізналася Анна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Аня Андрийчук - Завгородняя (@annchuk)

"Коли усвідомлюєш, що все прийшло до логічного завершення, в тебе в душі з'являється певна порожнеча та розчарування. Спочатку ти довго готуєшся, можливо, навіть відтягуєш цей момент. Голова все розуміє, а серце - ні", - поділилася жінка.

На думку Анни, комусь вистачає лише години, щоби відпустити та забути, а в когось на це йде понад рік. Але рішення зрештою приймається раз та назавжди.

"Ми більше не чоловік та дружина. Я вдячна за колосальний досвід, якого набула в цих стосунках. Тепер я з легкістю входжу в новий етап. Із очищеним від образ серцем, без туги та самотності", - підкреслила вона.

У серпні Аня з Олексієм мали би відзначити 8-му річницю свого офіційного шлюбу. Але не так сталося, як гадалося...

"Навіть коли було тяжко і страшно, я завжди знала, що в мене є я. Що я впораюся! Все найкраще - попереду. Я в це вірю. Я це точно знаю. І впевнено роблю крок у нове життя", - підсумувала вже колишня дружина артиста.

Нагадаємо, Каменських повезла подругу гоїти сердечні рани до Мексики. Самій Насті теж необхідно було перезавантаження після гірких подій у її житті.