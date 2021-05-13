ONUKA показала синочка в його перший день народження. Мімімі-ФОТО

Первісткові творчого подружжя, Нати Жижченко (ONUKA) та Євгена Філатова (The Maneken) виповнився рік. Кумедного іменинника Олександра зіркова мама показала в Instagram.

Синові Нати та Євгена вже рік фото з instagram onuka

Як на вашу думку, малюк більше схожий на маму чи на тата?

Нагадаємо, про вагітність Нати широкий загал не здогадувався аж до народження малюка. Коли Сашкові був лише місяць, він уже їздив із мамою на зйомкиONUKA: Можу припустити, що не займатимусь музикою взагалі.

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ONUKA: Можу припустити, що не займатимусь музикою взагалі