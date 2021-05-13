ONUKA показала синочка в його перший день народження. Мімімі-ФОТО
13 травня 2021, 15:30
Первісткові творчого подружжя, Нати Жижченко (ONUKA) та Євгена Філатова (The Maneken) виповнився рік. Кумедного іменинника Олександра зіркова мама показала в Instagram.
Нагадаємо, про вагітність Нати широкий загал не здогадувався аж до народження малюка. Коли Сашкові був лише місяць, він уже їздив із мамою на зйомкиONUKA: Можу припустити, що не займатимусь музикою взагалі.
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