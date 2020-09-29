ONUKA озброїлася луком зі старих лиж та розкрила свій головний страх. ВІДЕО

Гурт ONUKA представив новий сингл та відеокліп, що має назву "СЕАНС". Історію з присмаком фентезі зняли в лісі під Києвом. Її героїня дивиться в обличчя своїм страхам і дає їм відсіч.

Ната Жижченко присвятила цю роботу своєму з Євгеном Філатовим сину Сашкові.

Кліп на композицію "СЕАНС" знімали впродовж 25 годин фото юрія грязнова

"СЕАНС" присвячений нашому синові Сашкові, написаний з думками про нього. Це сингл про боротьбу з упередженнями та стереотипами. Він про те, що я зараз знаходжуся на шляху до чогось більшого, на шляху до перемоги над своїми страхами. І тільки коли вдасться побороти їх, я нарешті буду почувати себе гармонійно", - зазначила артистка.

ONUKA вважає страх "в'язницею" людини, яка не дає їй самовиражатися та реалізувати свій потенціал.

ONUKA вийшла на поєдинок із власними страхами

"Мій головний страх - вважати себе гідним гравцем. Сприймати себе як того, у кого щось може вийти. Страх повірити в себе, у свій успіх, та й у те, що я заслуговую на успіх. Страх повірити, що мені дозволено щось творити й доносити це людям", - зізналася вона в Instagram.

Режисером кліпу став Філатов, а художницею з костюмів - Леся Патока.

"У роботі над костюмами ми продовжуємо тему ресайклінгу, що дуже близька особисто Наті: шукаємо нестандартні варіанти використання старих речей. Багато що для зйомок "СЕАНСУ" ми придбали на барахолках і перетворили на справжні арт-об'єкти. Наприклад, лук зроблений зі старих лиж, а сагайдак - з тубуса для зберігання креслень, який ми декорували штучною шкірою", - поділилася вона.

Реквізит тепер планується продати на благодійній барахолці

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До слова, маленький Сашко, хоч і не з'являється в кадрі, але був присутній на зйомці. На той момент хлопчику був лише один місяць.

Нагадаємо, Наті та Євгену вдалося втримати вагітність первістком у цілковитій таємниці. Своєю радістю подружжя поділилося вже після народження малюка.