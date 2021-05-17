GO_A вигуляли пом’яті костюми "зі змістом" на бірюзовій доріжці Євробачення

16-го травня у Роттердамі відбулося відкриття Євробачення-2021.

Так званою бірюзовою доріжкою пройшли всі цьогорічні учасники, зокрема і гурт GO_A, який представляє Україну.

Солістка Катерина Павленко і музиканти виділялися своїми білими костюмами, ніби з пом’ятого паперу. Їх розробила дизайнерка Гала Васеніна у рамках своєї колекції "Fashion vs. Fake", і вони мають певний важливий меседж.

Українці вийшли на хідник у зім'ятих дизайнерських вбраннях

"Метою проєкту був розвиток критичного мислення серед молоді, яка максимально інтегрована в інформаційну реальність та живе, відчуває, мислить, діє, планує своє майбутнє невідривно від мережі інтернет та сучасних гаджетів", - так описує ідею Васеніна.

Мода проти фейку - такий зміст закладали дизайнери у ці костюми

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Нагадаємо, уже завтра, 18-го травня GO_A вийде на сцену Євробачення у першому півфіналі.

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