2-га репетиція GO_A: як звучить конкурсна пісня для "Євробачення" з іншою солісткою. ВІДЕО

У Роттердамі, де вже кипить підготовка до Євробачення, відбулася друга репетиція учасників від України, гурту GO_A - але без харизматичної солістки Катерини Павленко.

Як повідомили в Instgaram колективу, дівчина занедужала та чекала на результат тесту на COVID-19. Але їй знайшлася тимчасова заміна.

Нідерландська вокалістка Еммі ван Стейн вийшла на сцену з GO_A та драйвово заспівала "Шум".

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Як розказала Еммі в своєму фотоблозі, щоби працювати "підстраховочною" співачкою на цьогорічному конкурсі, їй доводиться щодня вставати о 6:00 та двічі на тиждень здавати тест на коронавірус. Але воно того варте, запевнила артистка.

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У сторіз Еммі побажала Катерині швидшого одужання.

Як згодом повідомили в офіційному Instagram Євробачення в Україні, результат тесту Павленко негативний, тож вона незабаром повернеться на сцену.

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Нагадаємо, після першої репетиції - ще з Катею - українців високо оцінила преса та букмекери, а на YouTube-каналі Євробачення відео GO_A потрапило в Топ-5.

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