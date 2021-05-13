2-га репетиція GO_A: як звучить конкурсна пісня для "Євробачення" з іншою солісткою. ВІДЕО
У Роттердамі, де вже кипить підготовка до Євробачення, відбулася друга репетиція учасників від України, гурту GO_A - але без харизматичної солістки Катерини Павленко.
Як повідомили в Instgaram колективу, дівчина занедужала та чекала на результат тесту на COVID-19. Але їй знайшлася тимчасова заміна.
Нідерландська вокалістка Еммі ван Стейн вийшла на сцену з GO_A та драйвово заспівала "Шум".
Переглянути цей допис в Instagram
Як розказала Еммі в своєму фотоблозі, щоби працювати "підстраховочною" співачкою на цьогорічному конкурсі, їй доводиться щодня вставати о 6:00 та двічі на тиждень здавати тест на коронавірус. Але воно того варте, запевнила артистка.
У сторіз Еммі побажала Катерині швидшого одужання.
Як згодом повідомили в офіційному Instagram Євробачення в Україні, результат тесту Павленко негативний, тож вона незабаром повернеться на сцену.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, після першої репетиції - ще з Катею - українців високо оцінила преса та букмекери, а на YouTube-каналі Євробачення відео GO_A потрапило в Топ-5.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Стало відомо, в якому півфіналі Україна виступить на Євробаченні-2021
Go_A представили кліп на оновлену пісню для Євробачення-2021