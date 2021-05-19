Російська телеведуча Ксенія Собчак, котра днями збурила мережу своїм схудненням, вирішила докладно розказати, як їй вдалося досягти цього результату.

Секрет дуже простий: система тренувань та харчування під керівництвом тренера.

Свій "прес без тюнінга" дружина режисера Костянтина Богомолова продемонструвала в Instagram.

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Зі слів Ксюші, вона позбулася п'яти кілограмів, котрі "намертво прилипли" до неї після народження сина Платона в 2016-му.

Телезірка підкреслила, що будь-які поради на тему схуднення не від професіонала не мають сенсу, адже потрібен індивідуальний підхід. Наприклад, класична порада "сніданок з'їж сам, вечерю віддай ворогові" Собчак не підійшла. Її ідеальний режим - це, навпаки, повна відсутність їжі у першій половині дня та пізня вечеря.

Як відомо, крім тренувань у спортзалі, Ксенія активно займається йогою.

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