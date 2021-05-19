Собчак показала свій "прес без тюнінга" та розповіла, на скільки кіло схудла
Російська телеведуча Ксенія Собчак, котра днями збурила мережу своїм схудненням, вирішила докладно розказати, як їй вдалося досягти цього результату.
Секрет дуже простий: система тренувань та харчування під керівництвом тренера.
Свій "прес без тюнінга" дружина режисера Костянтина Богомолова продемонструвала в Instagram.
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Зі слів Ксюші, вона позбулася п'яти кілограмів, котрі "намертво прилипли" до неї після народження сина Платона в 2016-му.
Телезірка підкреслила, що будь-які поради на тему схуднення не від професіонала не мають сенсу, адже потрібен індивідуальний підхід. Наприклад, класична порада "сніданок з'їж сам, вечерю віддай ворогові" Собчак не підійшла. Її ідеальний режим - це, навпаки, повна відсутність їжі у першій половині дня та пізня вечеря.
Як відомо, крім тренувань у спортзалі, Ксенія активно займається йогою.
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