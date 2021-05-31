Приходько з сином на циці закликала мам не соромитися своїх обвислих форм

З появою третьої дитини співачка Настя Приходько майже перетворила свій Instagram на блог про материнство.

Артистка стала таким собі рупором краси для жінок, які соромляться свого тіла після пологів та грудного вигодовування.

Раніша Анастасія показувала свій неідеальний живіт, а тепер вона підняла тему обвислих грудей. І при цьому ще й показала синочка на циці.

"Я знаю, що мої груди більше не буде красивими, але вони будуть як медаль на моєму тілі, і гордість того, що я змогла, у мене вистачило сил, нервів, і контролю, щоб дати маленькій людині можливість вбирати моє молоко", - почала Приходько.

"Я не хочу знати, що хтось, не дай Боже, засуджує жінку, у якої обвисла груди! Я хочу чути: "Ти бачила її груди? Вона ж годувала... Боже, як круто". Я хочу, щоби нарешті почали змінюватися подвійні стандарти!", - заявила Настя.

Так груди Насті виглядали після народження двох дітей

"Жінки мають право бути такими, якими нас створила природа. Досить робити нас штучними! Зараз ми набагато сильніші, ніж 100 років тому: ми вибили своє право голосувати, працювати, вести бізнес, водити машину, вибирати партнера, народжувати чи ні (я про чайлдфрі). Але чомусь ми залишилися закуті в обмежених рамках примарної краси. Ми цінуємо красунь з глянцю більше, ніж тих, хто дав життя і виховав! Чому ?", - обурилася співачка.

"Мами, я хочу, щоб ви перестали соромитися і засуджувати себе за "недостатню" красу і форми! Кожна з вас прекрасна❤️ Хто буде не згоден, нехай пише мені, ви знаєте мій характер, я їм розповім усе, що думаю", - наголосила Настя.

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Нагадаємо, Анастасія стала мамою втретє 25-го березня, але повідомила про це лише у квітні.