Усе серйозно: інсайдер розказав, що відбувається між Лопес та Аффлеком
Схоже, американська зіркова парочка, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек усерйоз налаштовані не проґавити другий шанс, який дала їм доля.
Стосунки екснаречених, котрі знову зав'язалися після розриву 51-річної артистки з Алексом Родрігесом, серйозні.
У цьому джерело, наближене до Лопес, запевнило журнал People.
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"Вони дуже щасливі разом", - наголосив інформатор.
Із його слів, Бен та Дженніфер "потроху починають говорити про майбутнє".
"Це не поверхневі стосунки. Вони ставляться до них серйозно і хочуть, щоби це в них було надовго", - додав співрозмовник видання.
Офіційно зірки про своє возз'єднання поки не оголошували. Водночас, не можна й сказати, що вони старанно ховаються. Останнім часом їх неодноразово фотографували разом. А днями, наприклад, Аффлек і Лопес разом ходили до спортзали, трималися за руки та цілувалися.
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Нагадаємо, з Родрігесом співачка теж колись влаштовувала романтичні тандем-тренування. Подейкують, розірвати заручини зі спортсменом Джей Ло вирішила, усвідомивши, що не може довіряти цій людині після чуток про зраду.
Як відомо, Аффлек у 2018-му році офіційно розлучився з Дженніфер Гарнер. Шлюб цією пари, яка має трьох спільних дітей, зруйнувався через алкогольну залежність, ігроманію актора та кризу середнього віку.
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