Еллерт та Мішина в йога-ретріті показали свої добрі обличчя

Екс-"Холостячка" Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт гайнули разом у карпатський йога-ретріт. Там парочка шукає життєвий баланс, а ще знаходить час на те, щоби позімати Insta-сторіз.

Усупереч чуткам про те, що за межами телепроєкту стосунки Ксю та Сашка дали тріщину, виглядають вони цілком щасливими, і чоловік зве актрису "кохана".

Еллерт та Мішина в йога-ретріті в Карпатах скріншоти з instagram еллерта

Ксюша "йожить", Сашко пиляє сторіз

Реклама:

Еллерт продемонстрував свої ноги після стояння на цвяхах

Нагадаємо, зустріч із Еллертом Мішина, яка свого часу вирвалася зі стосунків із аб'юзером, називала подарунком долі.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Подорож душі": Мішина та Еллерт зі своїми дітьми опинилися на відпочинку в Домінікані

Мішина поміркувала про відбитки й шрами на серці та показалася в купальнику