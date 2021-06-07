Еллерт та Мішина в йога-ретріті показали свої добрі обличчя

Екс-"Холостячка" Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт гайнули разом у карпатський йога-ретріт. Там парочка шукає життєвий баланс, а ще знаходить час на те, щоби позімати Insta-сторіз.

Усупереч чуткам про те, що за межами телепроєкту стосунки Ксю та Сашка дали тріщину, виглядають вони цілком щасливими, і чоловік зве актрису "кохана".

Еллерт та Мішина в йога-ретріті в Карпатах скріншоти з instagram еллерта

Ксюша "йожить", Сашко пиляє сторіз

Еллерт продемонстрував свої ноги після стояння на цвяхах

Нагадаємо, зустріч із Еллертом Мішина, яка свого часу вирвалася зі стосунків із аб'юзером, називала подарунком долі.

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