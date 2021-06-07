Еллерт та Мішина в йога-ретріті показали свої добрі обличчя
Понеділок, 7 червня 2021, 15:45
Екс-"Холостячка" Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт гайнули разом у карпатський йога-ретріт. Там парочка шукає життєвий баланс, а ще знаходить час на те, щоби позімати Insta-сторіз.
Усупереч чуткам про те, що за межами телепроєкту стосунки Ксю та Сашка дали тріщину, виглядають вони цілком щасливими, і чоловік зве актрису "кохана".
Нагадаємо, зустріч із Еллертом Мішина, яка свого часу вирвалася зі стосунків із аб'юзером, називала подарунком долі.
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