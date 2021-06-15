Мішина розповіла, чи колола вона ботокс та скількох дітей хоче від Еллерта
Вівторок, 15 червня 2021, 12:18
Акторка Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт, які знайшли своє щастя завдяки шоу "Холостячка", вже замислюються про спільних діточок.
Про це Ксюша розказала, відповідаючи на запитання підписників у Insta-сторіз.
А ще жінка чесно сказала, чи вдавалася вона до ін'єкцій ботоксу та чи є на її тілі розтяжки.
Нагадаємо, Мішина з Еллертом дотримуються здорового способу життя, а нещодавно стояли на гвіздках у йога-ретріті.
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