Мішина розповіла, чи колола вона ботокс та скількох дітей хоче від Еллерта

Акторка Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт, які знайшли своє щастя завдяки шоу "Холостячка", вже замислюються про спільних діточок.

Про це Ксюша розказала, відповідаючи на запитання підписників у Insta-сторіз.

Мішина з Еллертом хочуть стати багатодітними батьками фото з instagram мішиної

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У Ксюші від попередніх стосунків є син Платон, а в Саші - донька Еліна. Взимку вони всі разом відпочивали в Домінікані

А ще жінка чесно сказала, чи вдавалася вона до ін'єкцій ботоксу та чи є на її тілі розтяжки.

Нагадаємо, Мішина з Еллертом дотримуються здорового способу життя, а нещодавно стояли на гвіздках у йога-ретріті.

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