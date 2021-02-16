"Он там двері!": Еллерт став "гарячим італійцем", але Мішина не зацінила. ФОТО

Акторка Ксенія Мішина та шоумен Олександр Еллерт повернулися з відпочинку в Домінікані, і чоловік вирішив зробити сюрприз своїй коханій. Автор "95 Кварталу" сходив до барбершопу та зробив собі "італійську" борідку.

Ксюша була, м'яко кажучи, не в захваті. Кумедну сцену пара показала в Insta-сторі.

Еллерт уявив себе сексуальним італійцем

"Дивися, вона прибирає друге підборіддя. Вона додає сексуальності. Я просто, дивися, такий italiano... просто гарячий!", - намагався переконати Мішину Еллерт.

Як вам?

"Саша. Он там двері. Іди до свого барбершопера, щоби він це все прибрав, негайно, весь цей жах", - наказала акторка.

Ксюші стара версія Олександра подобалася більше

Нагадаємо, Ксенія вважає Олександра подарунком долі. Він же вважає, що вони вже зустрічалися в минулих життях і були пандами чи шампіньйонами.

Фото з Instagram Мішиної та Еллерта