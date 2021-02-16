"Он там двері!": Еллерт став "гарячим італійцем", але Мішина не зацінила. ФОТО
Вівторок, 16 лютого 2021, 15:58
Акторка Ксенія Мішина та шоумен Олександр Еллерт повернулися з відпочинку в Домінікані, і чоловік вирішив зробити сюрприз своїй коханій. Автор "95 Кварталу" сходив до барбершопу та зробив собі "італійську" борідку.
Ксюша була, м'яко кажучи, не в захваті. Кумедну сцену пара показала в Insta-сторі.
"Дивися, вона прибирає друге підборіддя. Вона додає сексуальності. Я просто, дивися, такий italiano... просто гарячий!", - намагався переконати Мішину Еллерт.
"Саша. Он там двері. Іди до свого барбершопера, щоби він це все прибрав, негайно, весь цей жах", - наказала акторка.
Нагадаємо, Ксенія вважає Олександра подарунком долі. Він же вважає, що вони вже зустрічалися в минулих життях і були пандами чи шампіньйонами.
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