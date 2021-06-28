Мозгова показалася в кучерях та з новим кольором волосся. ФОТО

Продюсерка Олена Мозгова попрощалася з чорним кольором волосся та показала оновлену себе у мережі.

"Я щаслива, довільна і маю саме такий колір, як мріяла", - похвалилася 47-річна дружина Девіда Аксельрода.

Як вам нова Олена? фото з facebook мозгової

Нагадаємо, на кардинальне перетворення нещодавно зважився і Девід. Щоправда, рухала ним не жага змін, а те, що його пишна чуприна дуже постраждала внаслідок перенесеного коронавірусу.

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