Мозгова показалася в кучерях та з новим кольором волосся. ФОТО

Понеділок, 28 червня 2021, 10:12

Продюсерка Олена Мозгова попрощалася з чорним кольором волосся та показала оновлену себе у мережі. 

"Я щаслива, довільна і маю саме такий колір, як мріяла", - похвалилася 47-річна дружина Девіда Аксельрода.

 
Як вам нова Олена?
фото з facebook мозгової 

Нагадаємо, на кардинальне перетворення нещодавно зважився і Девід. Щоправда, рухала ним не жага змін, а те, що його пишна чуприна дуже постраждала внаслідок перенесеного коронавірусу.

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