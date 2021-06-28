Мозгова показалася в кучерях та з новим кольором волосся. ФОТО
28 червня 2021, 10:12
Продюсерка Олена Мозгова попрощалася з чорним кольором волосся та показала оновлену себе у мережі.
"Я щаслива, довільна і маю саме такий колір, як мріяла", - похвалилася 47-річна дружина Девіда Аксельрода.
Згодом Мозгова додала ще одне фото без мейкапу.
"...Так, це я і зараз я така))). Кому не подобається, проходьте повз, тому що "новели" на тему залежність сили моєі харизми від кольору волосся вже несила читати
У мене її стільки, тієї харизми, що можу ще поділитись, кому не вистачає", - написала продюсерка.
Нагадаємо, на кардинальне перетворення нещодавно зважився і Девід. Щоправда, рухала ним не жага змін, а те, що його пишна чуприна дуже постраждала внаслідок перенесеного коронавірусу.
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