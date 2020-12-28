"А-ля натюрель": Мозгова показала обличчя без мейкапу

Понеділок, 28 грудня 2020, 16:00

Продюсерка Олена Мозгова полюбляє показуватися в гарних фотосесіях зі своїм чоловіком Девідом Аксельродом, але і щирими, "життєвими" селфі з шанувальниками теж ділиться. 

46-річна жінка без мейкапу сфотографувалася в авті, підписавши світлину "а-ля натюрель". І назбирала багато компліментів у Facebook.

 
Олена Мозгова не з тих жінок, які показуються в соцмережах виключно при параді
фото з Facebook мозгової 

Олені пишуть, що вона свіжа наче квіточка і без макіяжу виглядає навіть молодшою.

Як відомо, Девід (він же Володимир) молодший за свою половину на дев'ять років. У пари росте донечка Соломія.

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