"А-ля натюрель": Мозгова показала обличчя без мейкапу
28 грудня 2020, 16:00
Продюсерка Олена Мозгова полюбляє показуватися в гарних фотосесіях зі своїм чоловіком Девідом Аксельродом, але і щирими, "життєвими" селфі з шанувальниками теж ділиться.
46-річна жінка без мейкапу сфотографувалася в авті, підписавши світлину "а-ля натюрель". І назбирала багато компліментів у Facebook.
Олені пишуть, що вона свіжа наче квіточка і без макіяжу виглядає навіть молодшою.
Як відомо, Девід (він же Володимир) молодший за свою половину на дев'ять років. У пари росте донечка Соломія.
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