Мозгова показала себе в ідеальній формі та зізналася, скільки кіло їй треба скинути

Продюсерка Олена Мозгова оголосила, що береться худнути.

46-річна жінка набрала зайвих кілограмів через карантин та стрес, тож вирішила надихнути себе на зміни фотографією, на якій собі дуже подобається.

Нею вона поділилася в Instagram.

Олена Мозгова розпочинає боротьбу з зайвими кіло фото з instagram мозгової

"Фото вже майже 6 років, тут я після народження Солі. Як на мене, в ідеальній формі. Це я мотивую сама себе", - пояснила Олена.

"Цей минулорічний карантин із зануреням у депресивний стан і початок року з ковідом чоловіка і мами, зробили таки свою темну справу і тепер привіт дієта і комплекс вправ). Потрібно 10 точно, а краще 15 кілограм скинути", - зазначила вона.

Раніше Мозгова розповідала в соцмережі про те, що її мама та чоловік, Девід Аксельрод, лежали в лікарні з запаленням легень. Але, на щастя, їм вдалося побороти недугу.

Нагадаємо, свою третю дитину Олена народила в 41 рік. Продюсерка відверто роказувала, як їй тоді вдалося швидко схуднути після пологів.

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