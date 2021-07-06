"Була знищена всередині": солістка Kazka розповіла про цькування та запустила флешмоб

Фронтвуман гурту Kazka Олександра Заріцька розказала про цькування, з яким їй довелося стикнутися, і через яке вона мало не покинула кар'єру співачки.

28-річна зірка зізналася, що хейт мало не знищив її, і їй довелося кілька місяців працювати з психологом.

Саша вирішила запустити флешмоб із закликом любити себе та приймати такими, які є, з недоліками та вадами.

фото пресслужби

"Я дуже добре знаю, що таке хейт і булінг. Я стикалася з цим як у дитинстві, так і на початку своєї кар’єри, коли мій директ був переповнений повідомленнями на кшталт "ти занадто товста", "безголоса", "не формат для сцени", - поділилася артистка в Instagram.

"Тоді мені було дуже складно, я буквально була знищена всередині. Я не розуміла, як так можна? Навіщо люди мені пишуть це? Як мої пісні можуть викликати стільки ненависті і негативу? Тоді я реально думала покинути кар’єру співачки", - написала вона.

Цей болісний досвід надихнув Заріцьку на створення пісні "Красива серцем", що стала саундтреком до нового серіалу "Моя улюблена Страшко". Під хештегом #КрасиваСерцем вона пропонує ділитися власними історіями про хейт та булінг.

СЛУХАЙТЕ ПІСНЮ:

Нагадаємо, Саша не приховує, що колись ненавиділа своє відображення в дзеркалі.

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