"Все іде не по плану": MamaRika у 35 тижнів вагітності опинилася під крапельницею

Співачка MamaRika, яка днями повідомила, що чекає на синочка, опинилася в лікарні під крапельницею.

Причому сталася ця прикрість рівно у 35 тижнів вагітності, коли зірка вже планувала перебиратися з Одеси до Києва до пологів.

"Наші 35 тижнів святкую під 💉", - написала Анастасія в Instagram.

Вагітну Настю поклали до лікарні фото з instagram mamarika

"І хоч зараз я страшенно роздратована і не можу прийняти той факт, що все іде не по плану, хоч винесла тобі і всім навколо мозги - сумую за тобою", - звернулася зірка до свого чоловіка Сергія, якого не пускають до неї в лікарню.

"Ненавиджу всі ці дурні правила і рамки! Шкода,шо тебе не можна замаскувати під роженіцу, і покласти поруч зі мною😜", - додала MamaRika.

Співачка запостила фото з чоловіком, якого їй зараз дуже бракує

Чому її довелося госпіталізувати, артистка, зі зрозумілих причин, поки не розказує. У своїх попередніх сторіз Настя скаржилася на те, що дитинка останнім часом дуже сильно хвицається, тож стривожена майбутня мамуся вирішила зробити УЗД.

Нагадаємо, в подружжя вже є два варіанти імені для первістка.

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