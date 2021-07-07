"Все іде не по плану": MamaRika у 35 тижнів вагітності опинилася під крапельницею
Співачка MamaRika, яка днями повідомила, що чекає на синочка, опинилася в лікарні під крапельницею.
Причому сталася ця прикрість рівно у 35 тижнів вагітності, коли зірка вже планувала перебиратися з Одеси до Києва до пологів.
"Наші 35 тижнів святкую під 💉", - написала Анастасія в Instagram.
"І хоч зараз я страшенно роздратована і не можу прийняти той факт, що все іде не по плану, хоч винесла тобі і всім навколо мозги - сумую за тобою", - звернулася зірка до свого чоловіка Сергія, якого не пускають до неї в лікарню.
"Ненавиджу всі ці дурні правила і рамки! Шкода,шо тебе не можна замаскувати під роженіцу, і покласти поруч зі мною😜", - додала MamaRika.
Чому її довелося госпіталізувати, артистка, зі зрозумілих причин, поки не розказує. У своїх попередніх сторіз Настя скаржилася на те, що дитинка останнім часом дуже сильно хвицається, тож стривожена майбутня мамуся вирішила зробити УЗД.
Нагадаємо, в подружжя вже є два варіанти імені для первістка.
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