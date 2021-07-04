MamaRika розсекретила стать майбутнього первістка

Співачка MamaRika, яка вже за кілька тижнів уперше стане мамою, розсекретила стать майбутнього малюка.

В Анастасії та її чоловіка Сергія буде хлопчик.

Оголошення пара зробила у програмі "Світське життя", обравши ефектний варіант із лусканням кульки з кольоровим конфеті. Другий, не менш ефектний, Настя з Сергієм зняли для свого Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

"Хлопець це гарний початок, тому що, коли в тебе є старший брат, це завжди круто", - зазначив Сергій.

Із іменем для первістка майбутні батьки поки не визначилися.

MamaRika стане мамою хлопчика скріншот із відео "світського життя" з youtube

"Це така болюча тема. Жодне ім'я не достойне мого сина. Коли народиться син, ми його побачимо і одразу зрозуміємо хто це: Дамір чи Артур. В Сергія взагалі дивне відношення до цього в родині. Тому що його батька звати Сергій, і Сергія звати Сергій. Сергій Сергійович Середа. Я завжди сміюся з його батьками, кажу: "Ви адекватні взагалі, як так можна було". А його тато каже: "Так може ми і внука назвемо Сергій?". Кажу: "Ні, на цьому династія Сергіїв закінчується", - заявила MamaRika.

Нагадаємо, вагітність Насті пара тримала в секреті аж до сьомого місяця. Зате нещодавно співачка поділилася зворушливою розповіддю про те, як вони з коханим взнали, що стануть мамою й татом.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Напівоголена MamaRika поміркувала про сексуальність вагітності: Супер хот