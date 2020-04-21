"Починаю знову почуватися собою": Грем через 3 місяці після пологів показала свій воркаут
Вівторок, 21 квітня 2020, 16:28
Американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка у січні народила свого первістка Айзека, працює над поверненням фізичної форми.
Фрагмент свого тренування зіркова мамуся показала в Instagram.
"13 тижнів після пологів, і я ніби починаю знову почуватися собою після того, як народила...", - поділилася Ешлі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, народжувала Грем удома і дуже цьому рада. Хлопчика вона годує груддю та не ховає цей процес від чужих очей.
Приєднуйтесь до дискусії