"Починаю знову почуватися собою": Грем через 3 місяці після пологів показала свій воркаут

Американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка у січні народила свого первістка Айзека, працює над поверненням фізичної форми.

Фрагмент свого тренування зіркова мамуся показала в Instagram.

"13 тижнів після пологів, і я ніби починаю знову почуватися собою після того, як народила...", - поділилася Ешлі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 20 Апр 2020 в 3:04 PDT

Нагадаємо, народжувала Грем удома і дуже цьому рада. Хлопчика вона годує груддю та не ховає цей процес від чужих очей.