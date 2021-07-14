Добринін і Квіткова оголосили ім’я новонародженого сина

Зіркове подружжя, яке народилося на телешоу "Холостяк", Даша Квіткова і Микита Добринін оголосили, яке ім’я обрали для свого первістка.

Хлопчика, який з’явився на світ 13-го липня, назвали Левом.

Про це обидва батьки повідомили у своїх Instagram.

"Дякую, що обрав нас, Леве. Наш найкращий син", - написала породілля фото яни малік

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