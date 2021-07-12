Квіткова в очікуванні пологів похвалилася щоденним сексом із Добриніним

Вагітна від "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова вже "вийшла на фінішну пряму" та очікує початку пологів у будь-який момент. Поки ж дитинка на вихід не поспішає, 23-річна блогерка розраджує себе підготовкою приданого та спілкуванням із фанами.

На їхні питання Даша відповідає в сторіз. Зокрема молодиця відреагувала на непрохану пораду, як прискорити процес.

Первісток Добриніна та Квіткової вже ось-ось народиться фото з instagram квіткової

Даша - дуууже терпляча людина...

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"Почуваюся нормально, але тяжко пппць. Я хочу швидше вже народити, щоби фізично стати легше. Болить поперек та і все тіло. Тяжко вставати з ліжка, підніматися сходами і в принципі пересуватися. Синочок у нас крупний, тому мій хребет трохи в шоці", - поділилася Квіткова.

Як раніше розказували вони з Добриніним, останнє УЗД показало, що хлопчик важитиме не менше 4 кіло.

Також Даша відповіла на питання, чи ревнує вона Микиту, і чи планують вони залучати дідусів та бабусь до догляду за малям.

Нагадаємо, не так давно Квіткова зізналася, що її коханий має "вибуховий" характер.

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