Світоліна в купальнику натякнула на прийдешнє весілля

Схоже, зовсім скоро 26-річна тенісистка Еліна Світоліна розпрощається з холостяцьким життям.

Спортсменка натякнула на прийдешнє весілля в Instagram.

Еліна виклала фото себе в купальнику та написала "Останній пост у якості міс Світоліної".

Невже Еліна збирається проміняти своє зіркове прізвище на Монфіс?

А її наречений, тенісист Гаель Монфіс виклав фото разом з Еліною та написав "останній день в якості моєї нареченої".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Жодних інших подробиць про весілля пара не повідомляла.

Судячи з фото в Instagram, останні холостяцькі дні Світоліна проводить у Монако

Нагадаємо, в лютому Світоліна і Монфіс оголосили про паузу у стосунках. А вже у квітні пара заручилася.