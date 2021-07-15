Світоліна в купальнику натякнула на прийдешнє весілля

Четвер, 15 липня 2021, 14:10

Схоже, зовсім скоро 26-річна тенісистка Еліна Світоліна розпрощається з холостяцьким життям.

Спортсменка натякнула на прийдешнє весілля в Instagram.

Еліна виклала фото себе в купальнику та написала "Останній пост у якості міс Світоліної".

 
Невже Еліна збирається проміняти своє зіркове прізвище на Монфіс? 

А її наречений, тенісист Гаель Монфіс виклав фото разом з Еліною та написав "останній день в якості моєї нареченої".

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Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Жодних інших подробиць про весілля пара не повідомляла. 

 
Судячи з фото в Instagram, останні холостяцькі дні Світоліна проводить у Монако

Нагадаємо, в лютому Світоліна і Монфіс оголосили про паузу у стосунках. А вже у квітні пара заручилася


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