"Чекати за дверима – не про мене": Добринін розказав, як наважився на партнерські пологи

Телеведучий Микита Добринін, який 13-го липня став батьком уперше, поділився досвідом партнерських пологів.

Він зізнався, що не одразу прийняв це рішення, але аніскільки про нього не шкодує.

Цій темі новоспечений тато присвятив пост у Instagram.

Добринін одразу наголосив, що рішення бути присутнім на пологах було виключно його особисте.

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"… Не думайте, що я його прийняв легко і просто, в моїй голові теж були бар'єри і блоки. Але любов до Даші і нашому синові міцніша. Найбільшою перешкодою стала моя недовірливість, від якої після пологів не залишилося і сліду. Так-так, я з тих людей, яким краще дивитися в бік, коли у них беруть кров. Але зі страхами потрібно і важливо боротися. А що може бути краще, ніж долати їх заради коханої жінки і майбутньої дитини?", - зауважив Микита.

Добринін весь час був із Квітковою під час народження сина фото з instagram

"Також я зіткнувся з думкою, що після побаченого, Даша втратить для мене свою привабливість. Ну камон, я ж не повинен приймати пологи, перебуваючи в їх епіцентрі. Моє завдання стояти за її головою і надавати всіляку підтримку (а вона в цей момент необхідна, як ніколи). Я, наприклад, навіть не парився, що моя присутність відіб'ється на почуттях до Даші (хіба що у кращу сторону). Адже я люблю її, а стояти і чекати за дверима або гуляти з друзями в такий важливий момент - це не про мене", - наголосив татко.

Даша підтримала рішення чоловіка про партнерські пологи фото з instagram

"Для всіх чоловіків, які сумніваються, хочу сказати наступне. Благополучний результат пологів залежить не тільки від професіоналізму лікарів, у більшій мірі на нього впливає психологічний комфорт породіллі. Тому я вважаю, що кожному чоловікові, який зацікавлений в народженні здорової, міцної дитини і комфорті свій улюбленої, варто хоча б спробувати такий досвід", - запевнив він.

"Чим більше близького і рідного поруч у цей непростий момент, тим легше жінці морально, вона швидше розслабиться і швидше народить. Перевірено", - упевнений Добринін

"А жінкам, які бояться "втратити свою привабливість", теж зі свого досвіду скажу. Любов, повага, безмірна вдячність, захоплення, гордість - ось ті почуття, які посилилися в мільйони разів щодо Даші після парних пологів. Якщо чоловіка відвернуло - гріш йому ціна", - заявив Добринін.

Нагадаємо, співак Віктор Павлік, у якого місяць тому народився син, зізнався, що був поруч із дружиною лише під час переймів.