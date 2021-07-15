Дружина Павліка похвалилася досягненнями сина за перший місяць життя
15-го липня сину співака Віктора Павліка і його дружини Катерини Репяхової виповнився місяць.
Щаслива матуся привітала Михасика у мережі та похвалилася всіма його досягненнями.
"Місяць щастя і любові. Наше життя перевернулося. Ми в любові. Ти подарував нам стільки нових відчуттів і емоцій. Ми для тебе зробимо всё❤", - написала Катя.
"За 4 тижні ми: виросли на 3 см, набрали 1600 кг. Любимо розглядати обличчя, наполегливо намагаємося тримати голівку, посміхаємося, реагуємо на звуки більш чутливо, ніж кілька тижнів тому, фокусуємо погляд на іграшці і стежимо за нею в русі", - перелічила Репяхова.
"Їмо грудне молочко вже не так довго, як раніше. Раніше їв понад годину, зараз час скорочується", - додала Катерина.
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Нагадаємо, через два дні після пологів Репяхова зізналася, що була не готова до болю, якого зазнала під час народження сина.
А Віктор Павлік нещодавно розказав, як йому дається батьківство у 55 років.
Фото з Instagram
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