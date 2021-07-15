Дружина Павліка похвалилася досягненнями сина за перший місяць життя

15-го липня сину співака Віктора Павліка і його дружини Катерини Репяхової виповнився місяць.

Щаслива матуся привітала Михасика у мережі та похвалилася всіма його досягненнями.

"Місяць щастя і любові. Наше життя перевернулося. Ми в любові. Ти подарував нам стільки нових відчуттів і емоцій. Ми для тебе зробимо всё❤", - написала Катя.

27-річна Репяхова вже місяць як мама

"За 4 тижні ми: виросли на 3 см, набрали 1600 кг. Любимо розглядати обличчя, наполегливо намагаємося тримати голівку, посміхаємося, реагуємо на звуки більш чутливо, ніж кілька тижнів тому, фокусуємо погляд на іграшці і стежимо за нею в русі", - перелічила Репяхова.

"Їмо грудне молочко вже не так довго, як раніше. Раніше їв понад годину, зараз час скорочується", - додала Катерина.

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Нагадаємо, через два дні після пологів Репяхова зізналася, що була не готова до болю, якого зазнала під час народження сина.

А Віктор Павлік нещодавно розказав, як йому дається батьківство у 55 років.

Фото з Instagram

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