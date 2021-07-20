Мер Кличко показав, із ким відзначив 50-річчя. ФОТО

"Друзі! Дякую вам усім за ту кількість привітань і теплих слів, які я отримав!

Можу сказати, що в свої 50 я - щаслива людина. А сил і натхнення вистачить на втілення ще багатьох планів!

Відзначив ювілей з рідними і близькими. Всі шлють вам найкращі побажання!☺️", - написав Віталій