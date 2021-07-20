Мер Кличко показав, із ким відзначив 50-річчя. ФОТО

Вівторок, 20 липня 2021, 12:48

19-го липня меру Києва Віталію Кличку виповнилося 50.

Цього дня він не лише похвалився своїми спортивним досягненнями і голим торсом, а й узяв офіційну відпустку, щоби відсвяткувати ювілей.

Як виявилося, компанію імениннику склали його брат Володимир та два сини – Єгор і Максим.

Фото з рідними Кличко-старший виклав у соцмережі.

 
"Друзі! Дякую вам усім за ту кількість привітань і теплих слів, які я отримав! Можу сказати, що в свої 50 я - щаслива людина. А сил і натхнення вистачить на втілення ще багатьох планів! Відзначив ювілей з рідними і близькими. Всі шлють вам найкращі побажання!☺️", - написав Віталій 

До речі, підписники мера помітили, що на фото він найнижчий. І це при тому, що його зріст 2,01 метр. 

Нагадаємо, торік Кличко хвалився, що його молодший син Максим уже вищий за свого дядька


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