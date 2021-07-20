Мер Кличко показав, із ким відзначив 50-річчя. ФОТО
Вівторок, 20 липня 2021, 12:48
19-го липня меру Києва Віталію Кличку виповнилося 50.
Цього дня він не лише похвалився своїми спортивним досягненнями і голим торсом, а й узяв офіційну відпустку, щоби відсвяткувати ювілей.
Як виявилося, компанію імениннику склали його брат Володимир та два сини – Єгор і Максим.
Фото з рідними Кличко-старший виклав у соцмережі.
До речі, підписники мера помітили, що на фото він найнижчий. І це при тому, що його зріст 2,01 метр.
Нагадаємо, торік Кличко хвалився, що його молодший син Максим уже вищий за свого дядька.
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