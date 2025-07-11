Із алергією, прищем і фарбою на волоссі: Кортні Кокс насмішила підписників своїми "безглуздими селфі"
Американська акторка Кортні Кокс, яка часто знімає смішний контент для свого Instagram, вирішила використати химерні "безглузді селфі", які назбиралися в її телефоні.
Вона склала добірку з кадрів, де кривляється, роздивляється прищик, убиває час, поки фарбує корені волосся тощо.
"Ох, так безглуздо", - зазначила 61-річна зірка "Друзів".
У коментарях люди пишуть Кортні, що люблять її, що вона гарна та мила.
Як відомо, акторка, яка зрештою прийшла до прийняття справжньої себе і змін у своїй зовшіності, не приховує, що колись намагалася загальмувати старіння за допомогою уколів.
Нагадаємо, Кокс частенько з'являється й на фото в Instagram своєї близької подруги Дженніфер Еністон.
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