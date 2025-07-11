Із алергією, прищем і фарбою на волоссі: Кортні Кокс насмішила підписників своїми "безглуздими селфі"

Марія Ткаченко - 11 липня, 10:50
Кортні Кокс

Кортні Кокс - акторка, зірка серіалу "Друзі", а ще дуже весела блогерка

Фото Getty Images

Американська акторка Кортні Кокс, яка часто знімає смішний контент для свого Instagram, вирішила використати химерні "безглузді селфі", які назбиралися в її телефоні.

Вона склала добірку з кадрів, де кривляється, роздивляється прищик, убиває час, поки фарбує корені волосся тощо.

"Ох, так безглуздо", - зазначила 61-річна зірка "Друзів".


Алергічна реакція на обличчі

"Алергічна реакція"

Кортні Кокс в інстаграм

"Не дуже впевнена щодо цього"

А це Кортні роздивляється прищик

А це Кортні роздивляється прищик

Кортні Кокс із Друзів

"Ох, трясця, це те, що я бачу?"

Фото Кортні Кокс

"Не певна"

У коментарях люди пишуть Кортні, що люблять її, що вона гарна та мила.

Як відомо, акторка, яка зрештою прийшла до прийняття справжньої себе і змін у своїй зовшіності, не приховує, що колись намагалася загальмувати старіння за допомогою уколів.

Нагадаємо, Кокс частенько з'являється й на фото в Instagram своєї близької подруги Дженніфер Еністон. 

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