Обійми з Кокс та селфі з песиками: Еністон показала свій щасливий понеділок
Голлівудська актриса Дженніфер Еністон поділилася з підписниками кадрами свого понеділка 30-го червня.
На знімках 56-річна акторка показалася в компанії своїх песиків: пухнастого Клайді і милого Лорда Честерфілда. А ще - з найкращою подругою, актрисою Кортні Кокс.
"Щасливий понеділок", - підписала фото зірка.
Як відомо, Еністон з тих, хто невпинно працює над собою і кожного року дивує результатами. Днями вона хизувалася ідеальним пружним тілом у рекламі води.
Бред Пітт, Джастін Теру, Девід Швіммер та інші чоловіки Дженніфер Еністон: кому вдавалося підкорити серце зірки "Друзів"
Трендове драпірування та асиметричне міні: Еністон посвітила фігурою у рекламній зйомці
Обійми з Гомес і Кокс, квіти та песики: Еністон потішила теплими фотоспогадами