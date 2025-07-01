Обійми з Кокс та селфі з песиками: Еністон показала свій щасливий понеділок

Марія Мельник - 1 липня, 10:00

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон поділилася з підписниками кадрами свого понеділка 30-го червня. 

На знімках 56-річна акторка показалася в компанії своїх песиків: пухнастого Клайді і милого Лорда Честерфілда. А ще - з найкращою подругою, актрисою Кортні Кокс.

"Щасливий понеділок", - підписала фото зірка.

Еністон з песиком

До речі, Лорд часто тренується з хазяйкою у спортзалі


Еністон і пес Клайді

А от Клайді любить прогулюватись з мамою

Еністон з донькою
Песики Еністон

Песики добре ладнають один з одним

Еністон обійняла Кортні Кокс

Еністон замилувала фото зі своєю подругою Кортні Кокс

Як відомо, Еністон з тих, хто невпинно працює над собою і кожного року дивує результатами. Днями вона хизувалася ідеальним пружним тілом у рекламі води.

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