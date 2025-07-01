Обійми з Кокс та селфі з песиками: Еністон показала свій щасливий понеділок

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон поділилася з підписниками кадрами свого понеділка 30-го червня.

На знімках 56-річна акторка показалася в компанії своїх песиків: пухнастого Клайді і милого Лорда Честерфілда. А ще - з найкращою подругою, актрисою Кортні Кокс.

"Щасливий понеділок", - підписала фото зірка.

До речі, Лорд часто тренується з хазяйкою у спортзалі

А от Клайді любить прогулюватись з мамою

Песики добре ладнають один з одним

Еністон замилувала фото зі своєю подругою Кортні Кокс

Як відомо, Еністон з тих, хто невпинно працює над собою і кожного року дивує результатами. Днями вона хизувалася ідеальним пружним тілом у рекламі води.