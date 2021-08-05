MamaRika повідомила, що їй зробили кесарів розтин

Співачка MamaRika, яка 2-го серпня вперше стала мамою, повідомила, що її син з'явився на світ за допомогою кесаревого розтину. Як починалися її пологи, зірка розказала в Instagram.

"Почнемо з того,що ви були в курсі,що за кілька днів до пологів я говорила в сторіз, шо інтуїтивно відчувала- вже скоро…І хоч ПДР стояв на 10 серпня, ми із Сєргєічем були на чемоданах у всіх сенсах цього слова", - поділилася Анастасія.

Настя та Сергій тепер батьки

Виявилося, інтуїція співачку не підвела. Коли вона приїхала на черговий плановий огляд, лікар вирішив, що їй уже краще залишитися в пологовому.

"Вже вночі я відчула,шо мене тягне живіт (тренувальних схваток у мене не було жодного разу,або ж вони були непомітні),тому це відчуття було новим для Мамки😳

Будучи під контролем лікаря, під ранок, ми таки зрозуміли- почалося 🙈", - пригадала MamaRika.



"Чи варто говорити, що я ніколи навіть не лежала в лікарні за все життя- тому було м’яко кажучи страшнувато. Кароч, я шо йожик в тумані сліпо довірилася супер- бригаді лікарів, і недаремно - бо в конкретний момент було прийнято рішення робити кесарів розтин…", - розповіла вона.

Хлопчик народився 2-го серпня

Своїми враженнями поділився й новоспечений татко Сергій, присвятивши дружині зворушливий допис.

"Я вже якось казав, що жінки - це герої, коли бачив, як MamaRika справляється із усіма труднощами вагітності, при цьому поєднуючи їх із домашніми справами, роботою, а також не забуває піклуватися про себе, щоби залишатися красивою та бажаною", - зізнався він.

"Але два дні тому, коли я зайшов до операційної, щоби перерізати пуповину, і побачив Настю на столі, а точніше те, як їй складно і через що вона проходить для того, щоби дати життя нашому пацану. Я зрозумів одну просту річ - із цієї хвилини цій жінці можна ВСЕ! P.s. Лише ви їй не розказуйте", - пожартував чоловік.

Сергій особисто перерізав пуповину

Як ділилася Настя в сторіз, вона почала зводитися на ноги вже в день операції та потроху оклигує. Імені новонародженого хлопчика вони з чоловіком поки не оголошують, бо самі ще вагаються.

Нагадаємо, подружжя озвучувало такі варіанти як Дамір та Артур. Але точно не Сергій.

Фото з Instagram MamaRika та її чоловіка

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

MamaRika у ТаблоID-бліц розказала про бійку через хлопця та про схожість із Джулією Робертс