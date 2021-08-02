MamaRika народила первістка

Співачка MamaRika, чиє справжнє ім'я Анастасія Середа, вперше стала мамою.

2-го серпня у них із чоловіком Сергієм народився син.

Про це вона повідомила в Instagram.

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Хлопчик з'явився на світ в одній із приватних клінік столиці. Після виписки родина планує одразу повернутися до Одеси, де тепер мешкають Середи.

Як раніше розказала Настя, партнерських пологів вони з чоловіком не хотіли.

"...Називайте нас старомодними,боягузами і т.д., але відчуваємо, що так для нашої сім’ї буде краще…Само собою, Сєргєіч буде завжди поруч, бо навіть палата у нас розрахована на всю родину, і тусити ми будемо постійно разом. Але у сам момент істини, коли відкриється "портал"))) я хочу, щоб він був у сусідній кімнаті, розумієте?", - пояснювала артистка.

Нагадаємо, вагітність у MamaRika проходила не дуже легко. Артистку мучив токсикоз, а в 35 тижнів вона загриміла до лікарні.

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