Собчак назвала локдауни "світовим лицемірством": Лише посилили класову нерівність

Телеведуча Ксенія Собчак вважає, що, в рамках боротьби з пандемією зачиняючись від туристів, країни світу насправді забрали можливість подорожувати лише в представників середнього класу. Заможні ж люди, як і раніше, літають куди заманеться.

На її думку, це лицемірство.

Ксенія написала обурений пост про це в Instagram.

"Скажімо вже відверто, всі ці локдауни країн - страшенне лицемірство. Подивіться стрічку: ніхто не зрадив традиції, всі, хто хотів, злітали на Каннський фестиваль, в стрічці народ то в Італії, то в Сен-Тропе", - зазначила телезірка.

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Ксенія вважає лицемірством те, що обмеження на подорожі стосуються лише середнього класу фото з instagram собчак

"Просто папірців побільшало. В'їхати можна куди завгодно, будемо реалістами, і всі, хто хотів, здобули і потрібні документи і знають, як легально обходити всі обмеження. Ну, як крайній варіант - летиш у Грецію, а звідти вже в будь-яку європейську країну. Що ж змінилося? Ба більше, для тих, хто знає, як обходити пекельну бюрократію, подорожувати Європою стало приємніше. Порожній Рим, порожні музеї, всюди поменшало туристів, подорожувати стало приємніше!", - зізналася вона.

Як вважає Собчак, від цього "світового лицемірства" та перекритого авіасполучення постраждав виключно середній клас.

Це, наприклад, Собчак із сином у Сен-Тропе

"І це бісить понад усе. Страждають ті, кому дорого літати джетами та робити медобслуговування чи бізнесвізу в Європі. Чого добилися? Лише посилили класову нерівність вашим лицемірством. Як завжди - хотіли як краще, вийшло як завжди", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше Собчак жартувала, що коронавірус дуже вигідний лакшері-курортам на кшталт Дубаїв та Мальдів.

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