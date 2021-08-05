Собчак назвала локдауни "світовим лицемірством": Лише посилили класову нерівність
Телеведуча Ксенія Собчак вважає, що, в рамках боротьби з пандемією зачиняючись від туристів, країни світу насправді забрали можливість подорожувати лише в представників середнього класу. Заможні ж люди, як і раніше, літають куди заманеться.
На її думку, це лицемірство.
Ксенія написала обурений пост про це в Instagram.
"Скажімо вже відверто, всі ці локдауни країн - страшенне лицемірство. Подивіться стрічку: ніхто не зрадив традиції, всі, хто хотів, злітали на Каннський фестиваль, в стрічці народ то в Італії, то в Сен-Тропе", - зазначила телезірка.
"Просто папірців побільшало. В'їхати можна куди завгодно, будемо реалістами, і всі, хто хотів, здобули і потрібні документи і знають, як легально обходити всі обмеження. Ну, як крайній варіант - летиш у Грецію, а звідти вже в будь-яку європейську країну. Що ж змінилося? Ба більше, для тих, хто знає, як обходити пекельну бюрократію, подорожувати Європою стало приємніше. Порожній Рим, порожні музеї, всюди поменшало туристів, подорожувати стало приємніше!", - зізналася вона.
Як вважає Собчак, від цього "світового лицемірства" та перекритого авіасполучення постраждав виключно середній клас.
"І це бісить понад усе. Страждають ті, кому дорого літати джетами та робити медобслуговування чи бізнесвізу в Європі. Чого добилися? Лише посилили класову нерівність вашим лицемірством. Як завжди - хотіли як краще, вийшло як завжди", - резюмувала вона.
Нагадаємо, раніше Собчак жартувала, що коронавірус дуже вигідний лакшері-курортам на кшталт Дубаїв та Мальдів.
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